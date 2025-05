Wetter

Freitag im Süden sonnig, in Norden regnerisch, 16 bis 30 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden zunehmend bewölkt, im Süden klarer Himmel. Tiefstwerte 14 bis 5 Grad. Am Tag in der Südhälfte meist sonnig und trocken. In der Nordhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern, lokal Unwettergefahr. Höchstwerte 16 bis 30 Grad.