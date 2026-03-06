Auswärtiges Amt

Das Auswärtige Amt stellt das Programm "kulturweit" ein. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Das Auswärtige Amt und die deutsche Unesco-Kommission teilten mit, dass das Ministerium die Förderung aufgrund von Sparzwängen beende. Im September starten letztmalig 300 Freiwillige ihren sechsmonatigen Auslandsaufenthalt mit dem Programm. Die Präsidentin der deutschen Unesco-Kommission, Böhmer, erklärte, sie bedaure die Entscheidung des Auswärtigen Amtes sehr. Bei "kulturweit" handle es sich um ein erfolgreiches Programm, das gerade in Zeiten globaler Spannungen verbinde.

Die Kosten für das seit 2009 bestehende Programm betragen fünf Millionen Euro im Jahr. Junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren können darüber ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland leisten, zum Beispiel in Kultur- und Bildungseinrichtungen oder Stätten des Weltnaturerbes.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.