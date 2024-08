"Sie müssen sich entscheiden zwischen Sieg oder Vernichtung", sagte der in Deutschland lebende US-Amerikaner Mike Richardson im Deutschlandfunk . Der Projektmanager war ursprünglich in die Ukraine gereist, um Möglichkeiten für einen Wiederaufbau des Landes zu erkunden. Doch das habe ihm nur als Vorwand gedient, erzählte er. Denn sein eigentliches Ziel war es, wichtige Gesundheitsausrüstung zu den Soldaten in den Kampfgebieten zu bringen, um dadurch Leben zu retten. Dabei sei er auch in Kampfhandlungen verwickelt worden, die ihn nachhaltig geprägt hätten. Manche Eindrücke werde er sein Leben lang nicht mehr vergessen.