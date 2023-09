Der Autofrachter wurde in den niederländischen Hafen Eemshaven geschleppt. (IMAGO / ANP / IMAGO / Jilmer Postma)

Dort soll das Schiff nach Möglichkeit wieder fahrbereit gemacht werden. Von einer gründlichen Inspektion erhoffen sich Experten zudem Hinweise auf die bislang ungeklärte Brandursache. Zuletzt hatte es Zweifel gegeben, dass das Feuer durch ein E-Auto ausgelöst worden ist.

Die Arbeiten an dem im Juli havarierten Schiff dürften mehrere Monate in Anspruch nehmen. Die oberen Decks wurden so stark beschädigt, dass Fahrzeuge dort mit dem Schiff verschmolzen sind. Etwa 2.700 von 3.800 Autos gelten als völlig zerstört.

