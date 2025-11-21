Der Kinderbuchautor Helme Heine (Archivbild) (Peter Steffen / dpa / Peter Steffen)

Wie sein Verlag mitteilte, starb er im Alter von 84 Jahren im neuseeländischen Russell. Mit dem 1982 erschienenen Buch "Freunde" schuf Heine einen Klassiker der Kinderliteratur, der bis heute aufgelegt wird. Auch die Geschichten der drei Freunde aus Mullewapp fanden Millionen Leser. Er zeichnete auch den Tabaluga-Drachen.

Insgesamt veröffentlichte Helme Heine mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher. Über 25 Millionen Exemplare hat Heine verkauft, übersetzt wurden sie in mehr als 30 Sprachen. Neben Werken für Kinder schrieb er auch Romane für Erwachsene, Hör- und Drehbücher, Filme, Theaterstücke.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.