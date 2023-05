Deutschland und acht weitere EU-Staaten haben eine "Freundesgruppe" gebildet. (picture alliance / chromorange)

Dazu haben sie eine sogenannte "Freundesgruppe" gegründet. Dieser gehören neben Deutschland Belgien, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Slowenien und Spanien an. Das Auswärtige Amt teilte in Berlin mit, angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und anderen internationalen Herausforderungen für die EU müssten die Effektivität und die Geschwindigkeit von Entscheidungen erhöht werden. Die EU solle als globaler Akteur gestärkt werden.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.