"Fridays for Future"-Demo in Berlin Für das Klima ins kalte Wasser

Tausende demonstrieren unter anderem in Berlin für mehr Klimaschutz. Sie folgen einem Aufruf der Klimabewegung "Fridays for Future" und fordern von der Bundesregierung mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderwärmung. Mehrere Demonstranten sprangen "über ihren Schatten" in die Spree.

Von Marie-Thérèse Harasim

