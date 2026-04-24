Berlin
"Fridays for Future" protestiert vor Parteizentralen von CDU und SPD

In Berlin haben mehrere hundert Menschen vor den Parteizentralen von CDU und SPD gegen die Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung protestiert.

    Teilnehmer einer Demonstration stehen im Rahmen der Aktion "Fridays for Future" gegenüber der CDU-Parteizentrale in Berlin.
    Fridays for Future hat eine Kundgebung in Berlin vor der CDU-Parteizentrale organisiert. (dpa / Soeren Stache)
    Hintergrund ist ein bundesweiter Aktionstag der Bewegung "Fridays for Future" mit Aktionen in rund 60 Städten. Vor der CDU-Parteizentrale in Berlin kritisierten die Teilnehmer auf Plakaten unter anderem Wirtschaftsministerin Reiche, der sie Lobbypolitik und eine Blockade des Ausbaus Erneuerbarer Energien vorwarfen.
    Bereits am vergangenen Wochenende waren in Berlin, Hamburg, Köln und München mehrere zehntausend Menschen für erneuerbare Energien auf die Straße gegangen, auch hier war Fridays For Future beteiligt, ebenso wie Greenpeace und der WWF.
    Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.