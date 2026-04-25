Hintergrund ist ein bundesweiter Aktionstag der Bewegung "Fridays for Future" mit Aktionen in rund 60 Städten. Vor der CDU-Parteizentrale in Berlin kritisierten die Teilnehmer auf Plakaten unter anderem Wirtschaftsministerin Reiche, der sie Lobbypolitik und eine Blockade des Ausbaus Erneuerbarer Energien vorwarfen.
Bereits am vergangenen Wochenende waren in Berlin, Hamburg, Köln und München mehrere zehntausend Menschen für erneuerbare Energien auf die Straße gegangen, auch hier war Fridays For Future beteiligt, ebenso wie Greenpeace und der WWF.
Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.