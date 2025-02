Umweltschutz

Fridays for Future will das Thema Klima stärker im Wahlkampf vertreten sehen (Archivbild). (IMAGO / Pond5 Images / IMAGO / xCarolinaJaramillox)

Die Sprecherin der Organisation, Reemtsma, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, es sei ein fataler Fehler der Grünen, aber auch der anderen Parteien, das Thema im Wahlkampf nicht auf den großen Bühnen anzusprechen. Man dürfe die Frage nach der Klimaschutzpolitik nicht den Rechten und Rechtsextremen überlassen, die Klimaziele, Windräder und bezahlbares Heizen abschaffen wollten.

Fridays for Future und weitere Organisationen haben für heute zu neuen Demonstrationen für ambitionierten und bezahlbaren Klimaschutz aufgerufen. Geplant sind Kundgebungen in mehr als 150 Städten und Gemeinden in ganz Deutschland. Gefordert werden unter anderem ein zügiger Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.