Nahost-Krieg

Der Jahrestag des Hamas-Überfalls spielt auch eine große Rolle in den deutschen Zeitungskommentaren. (picture alliance / CTK / Darvik Maca Vojtech)

Die "Rhein-Zeitung" aus Koblenz stellt fest: "Es sind immer noch 100 Geiseln verschollen, 35 von ihnen wurden inzwischen für tot erklärt. Solange sich noch Geiseln in der Gewalt der Hamas befinden und noch Kriege toben, kann auch keine Heilung beginnen. In der gesamten Region hat sich in einem Jahr vieles verändert. Der Iran hat Israel schon zum zweiten Mal direkt mit Raketen angegriffen. Der getötete Hisbollah-Chef Nasrallah hinterlässt ein gefährliches Machtvakuum im Libanon. In arabischen Ländern verfestigt sich angesichts der Opferzahlen in Gaza der Glaube, dass arabisches Leben weniger wert sei. Dieses Gefühl nutzen islamistische Extremisten aus für ihre Propaganda, die auch nach Deutschland reicht."

"Extremisten nehmen Region in Geiselhaft"

Die "Leipziger Volkszeitung" stellt fest, dass nach dem 7. Oktober auch Israel die Situation eskaliert habe: "Aber welcher demokratische Staat der Welt hätte es hingenommen, so blutrünstig angegriffen und unter Dauerbeschuss genommen zu werden? Es sind die islamistischen Extremisten, allen voran im Iran, die die Region in Geiselhaft nehmen und am Ende die Zehntausenden Toten in Gaza und im Libanon zu verantworten haben. Ein demokratisches Israel, das nicht angegriffen wird, wäre keine Bedrohung für irgendwen – außer für die, die Demokratie per se als Bedrohung sehen."

"Erkennen, dass der Freund andere Entscheidungen fällt"

Die "Lausitzer Rundschau" aus Cottbus unterstreicht: „Die Deutschen müssen gerade lernen, wie es sich anfühlt, wenn ein Verbündeter nicht macht, was man sich so vorstellt. Sie müssen erkennen, dass der Freund andere Entscheidungen fällt. Sie nehmen wahr, dass es einen Unterschied macht, wenn jeden Tag Raketen auf ein Land abgeschossen, Anschläge verübt werden – und fordern doch Waffenstillstände und Verhandlungen. Der Wunsch nach Frieden eint Deutsche und Israelis. Doch auf dem Weg dahin könnten beide Länder aneinander verzweifeln."

"Komromisslos" gegen Antisemitismus vorgehen

"An der Politik Israels entzweien sich die Geister", notiert auch die "Neue Osnabrücker Zeitung". "Dabei ist die Debatte inzwischen allzu oft von Emotionen getrieben und verliert jedes Maß vernünftiger Auseinandersetzung. Wenn Eltern ihre strafunmündigen Kinder auf einer Demo antiisraelische Parolen vortragen lassen, so ist das schlicht schäbig. Die Aufnahme von mehr als einer Million Menschen aus arabischen Staaten im vergangenen Jahrzehnt hat Deutschland ein Phänomen beschert, von dem man dachte, angesichts der deutschen Verantwortung für die Shoah würde es niemals wieder derart erstarken können: Antisemitismus".

Die "Schwäbische Zeitung" aus Ravensburg moniert: "Die Lebenslüge der alten Bundesrepublik, der Antisemitismus sei besiegt, ist entlarvt und hat eine widerwärtige Doppelmoral zur Folge. Denn Juden müssen Angst haben, mit einer Kippa durch die Innenstädte zu gehen, während israel-feindliche Demonstranten nicht belangt werden. Es ist an der Zeit, sich diese Lüge einzugestehen und gegen Antisemitismus vorzugehen: kompromisslos, konsequent, schnell."

"Selbstverteidigung muss im Verhältnis zur Angriffshandlung stehen"

"Dass sich Israel verteidigen muss, steht außer Frage", heißt es im "Tagesspiegel". "Das Recht darauf ist für den Fall eines bewaffneten Angriffs völkerrechtlich verbrieft. Die Selbstverteidigung muss jedoch im Verhältnis zur Angriffshandlung stehen. Es fällt schwer, das angesichts der vielen zivilen Opfer und Zerstörung noch zu bejahen. Hinzu kommt, dass das militärische Vorgehen des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu affektgesteuert wirkt. Es lässt weder eine strategische Ausrichtung noch ein klar definiertes, realistisches Ziel erkennen und erst recht keine Vision für die Zukunft.

Der Frieden in Nahost wird sich nicht herbeikämpfen lassen. Der Nahostkonflikt kann nur über einen Friedensvertrag beendet werden, der die Zukunft der Palästinenser ein für alle Mal regelt. Die Ideologie der Hamas wird für viele erst dann an Anziehungskraft verlieren, wenn die Palästinenser eine verbindliche Perspektive für ihre Zukunft sehen."

