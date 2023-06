Sipri-Bericht

Eine strategische russische Atomrakete vom Typ Topol-M bei einer Militärparade (picture alliance / dpa / Yuri Kochetkov)

In ihrem in der Nacht veröffentlichten Jahresbericht warnen die Experten vor einer steigenden Zahl einsatzfähiger Kernwaffen. Demnach modernisieren die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel ihre Arsenale weiter. Weltweit gibt es nach Sipri-Schätzungen etwa 12.500 nukleare Sprengköpfe, von denen über 9.500 einsatzfähig seien. Allein 2.000 würden vor allem durch Russland und die USA in hoher Alarmbereitschaft gehalten. Einen deutlichen Zuwachs verzeichnet der Bericht im Arsenal Chinas. Die Forscher erwarten, dass das Land bis Ende des Jahrzehnts über mindestens so viele ballistische Interkontinentalraketen verfügen könnte wie die USA oder Russland. Auch Indien und Pakistan hätten 2022 neue Arten von nuklearen Trägersystemen eingeführt und weiterentwickelt.

Sipri-Direktor Smith sprach von einer der gefährlichsten Perioden der Menschheitsgeschichte und forderte eine verstärkte Diplomatie sowie Kontrolle von Atomwaffen.

