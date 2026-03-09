Die weltweiten Militärausgaben sind weiter gestiegen (Symbolbild) (dpa / Bildagentur-online/ Ohde)

Damit überholte die Bundesrepublik China, wie aus einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervorgeht. Fast ein Viertel der deutschen Waffenexporte flossen demnach in die Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Weitere 17 Prozent seien in andere europäische Länder ausgeführt worden.

Weltweit betrachtet stammten im Berichtszeitraum 5,7 Prozent der weltweit gelieferten Waffen aus der Bundesrepublik. Der größte Lieferant von Waffen bleiben weiterhin die USA. Ihre Gesamtexporte stiegen um 27 Prozent. Frankreich landet vor Russland auf Platz zwei.

Der Sipri-Report erscheint jährlich und nimmt jeweils einen Fünf-Jahres-Zeitraum in den Blick. Erfasst werden dabei schwere Waffensysteme.

