Bundeskanzler Olaf Scholz hatte den Präsident von Aserbaidschan zuletzt im März in Berlin empfangen. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Wie der Europäische Rat mitteilte, wird Ratspräsident Michel den armenischen Premierminister Paschinjan und den aserbaidschanischen Präsidenten Alijew empfangen. Anfang Juni wollen Paschinjan und Alijew mit Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsidenten Macron zusammenkommen - am Rande des zweiten Gipfels der "Europäischen Politischen Gemeinschaft" in Moldau.

In der vergangenen Woche hatten Vertreter Armeniens und Aserbaidschans in Washington verhandelt. Die viertägigen Gespräche waren von den USA vermittelten worden. Deren Außenminister Blinken sprach von "greifbaren Fortschritten" in Richtung eines "dauerhaften Friedensabkommens". Hintergrund des Konflikts ist die zwischen beiden Kaukasus-Staaten umstrittene Region Bergkarabach.

