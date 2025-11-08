Verhandlungen in der Türkei

Taliban-Sprecher Zabihullah Mudschahid bei einer Pressekonferenz (ap / dpa / Muhammad Farooq)

Man werde aber an der seit Mitte Oktober bestehenden Waffenruhe mit Pakistan festhalten, sagte ein Taliban-Sprecher. Vertreter beider Parteien hatten sich am Donnerstag und Freitag in Istanbul getroffen. Ziel war, erneute Konflikte im Grenzgebiet zu vermeiden. Beide Seiten beklagten nach dem Treffen die mangelnde Bereitschaft der Gegenseite, Verantwortung für die Sicherheit in der Region zu übernehmen.

Der Konflikt zwischen Pakistan und Afghanistan hatte sich im Oktober nach Explosionen in Kabul verschärft, für die die Taliban die pakistanische Führung verantwortlich gemacht hatten. Bei einwöchigen Kämpfen im Grenzgebiet wurden nach UNO-Angaben 50 afghanische Zivilisten getötet. Pakistan meldete 23 getötete Soldaten.

