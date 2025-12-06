Gaza
Friedenslösung für Nahost: Merz würdigt Kooperation der Palästinensischen Autonomiebehörde

Bundeskanzler Merz hat vor seiner Nahostreise ein Telefonat mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Abbas, geführt. Dabei habe der Kanzler seine Unterstützung für den Friedensplan von US-Präsident Trump unterstrichen und die kooperative Haltung der Palästinensischen Autonomiebehörde dazu begrüßt, teilte Regierungssprecher Kornelius mit.

    Die Palästinensische Autonomiebehörde müsse nun dringend notwendige Reformen angehen. Gelinge dies, könne sie in einer Nachkriegsordnung eine konstruktive Rolle spielen. Ziel sei eine Zweistaatenlösung.
    Merz reist heute zu einem Antrittsbesuch nach Jordanien, wo er König Abdullah II. treffen wird. Noch am Abend wird Merz in Jerusalem vom israelischen Präsidenten Herzog empfangen. Morgen ist ein Treffen mit Ministerpräsident Netanjahu geplant.

