Die Palästinensische Autonomiebehörde müsse nun dringend notwendige Reformen angehen. Gelinge dies, könne sie in einer Nachkriegsordnung eine konstruktive Rolle spielen. Ziel sei eine Zweistaatenlösung.
Merz reist heute zu einem Antrittsbesuch nach Jordanien, wo er König Abdullah II. treffen wird. Noch am Abend wird Merz in Jerusalem vom israelischen Präsidenten Herzog empfangen. Morgen ist ein Treffen mit Ministerpräsident Netanjahu geplant.
Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.