Korruptionsvorwürfe

Ihm wird vorgeworfen, umgerechnet fast zwei Millionen Euro aus einem Fonds seiner gemeinnützigen Organisation Grameen Telecom veruntreut zu haben. Insgesamt laufen derzeit mehr als 100 Verfahren gegen Yunus.

Er selbst sieht sich als Opfer politischer Verfolgung durch Premierministerin Hasina. Das Land habe sich in einen Einparteienstaat verwandelt, so Yunus. Auch Beobachter aus den USA hatten die jüngsten Wahlen in Bangladesch als unfrei bezeichnet.

Yunus hatte 2006 den Friedensnobelpreis erhalten, weil er mit einer von ihm gegründeten Bank Mikrokredite vergab und damit Menschen Wege aus der Armut ermöglichte.

