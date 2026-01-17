Nach Treffen mit Trump

Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado. (Jonas Been Henriksen / NTB Scanpix / Jonas Been Henriksen)

Sie glaube, sie werde zur Staatschefin gewählt, wenn die Zeit reif sei, sagte Machado dem Sender Fox News in den USA. Bei einem Treffen mit US-Präsident Trump hatte Machado ihm gestern ihre Nobelpreis-Medaille übergeben. Trump sprach von einer wundervollen Geste gegenseitigen Respekts. Zuletzt hatte er Zweifel an Machados Führungskraft geäußert. Kurz nach der Militärintervention in Venezuela hatte Trump erklärt, Machado fehle Unterstützung und Respekt, um das Land zu führen. Zugleich bezeichnete er die derzeit geschäftsführende Präsidentin Rodríguez als "großartige Person".

Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.