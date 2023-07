Französische Stadtbehörden hatten zu friedlichen Demonstrationen gegen die Krawalle aufgerufen. (dpa-news/Lionel Bonaventure)

Man hoffe auf Gerechtigkeit für Nahel. Der 17-Jährige war am Dienstag in Nanterre von einem Polizisten erschossen worden, als er sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Seitdem kommt es in ganz Frankreich zu Unruhen. Die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo sprach von einem Mangel an Brüderlichkeit, der zu spüren sei. Präsident Macron lud für morgen mehr als 220 Stadtoberhäupter der besonders von den Krawallen betroffenen Kommunen in den Elysée-Palast ein.

Erneut Gewaltausbrüche in der Nacht

Die Lage in Frankreich bleibt angespannt. Auch in der vergangenen Nacht kam es zu Gewaltausbrüchen. Das Innenministerium meldete rund 157 Festnahmen. 34 Gebäude und etwa 300 Fahrzeuge seien in Brand gesteckt worden. Bei den Einsätzen sei ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen, drei Ordnungskräfte seien verletzt worden. Macron ordnete an, die massive Polizeipräsenz der vergangenen Tage vorerst beizubehalten.

