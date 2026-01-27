Holocaust-Gedenktag

Der Publizist Michel Friedman (Imago / Guido Schiefer)

Der Judenhass in Deutschland explodiere, sagte Friedman im RBB-Hörfunk. Aussprüche wie "Wehret den Anfängen" oder "Nie wieder" wolle er nicht mehr hören, man sei längst mittendrin. Friedman rief zugleich zum Kampf gegen Antisemitismus auf. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, forderte auf der Online-Plattform "t-online" Zivilcourage gegen Antisemitismus.

Heute vor 81 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Mit zahlreichen feierlichen Veranstaltungen wird an die Ermordung von rund sechs Millionen Juden im Nationalsozialismus erinnert. Die traditionelle Gedenkstunde im Bundestag für die Opfer des Nationalsozialismus findet morgen statt.

