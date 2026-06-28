Carsten Becker

Bei der Wahlversammlung der Partei in der Kulturhalle Wehrden erhielt er 94,5 Prozent der Stimmen. Becker kündigte an, sein Bundestagsmandat im Januar niederzulegen. Er strebe jetzt oder in fünf Jahren an, das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen, sagte er laut dem Sender SR. Becker will dafür eintreten, die CO2-Steuer abzuschaffen und den Umbau zu grünem Stahl zu stoppen. Außerdem will er Sonderschulen für Kinder von Migranten einführen.
Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.