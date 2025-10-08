Lecornu wird sich am Abend zum Stand der Verhandlungen äußeren (Archivbild). (Harry Nakos / AP / dpa / Harry Nakos)

Der scheidende Premierminister Lecornu will sich um 20 Uhr im Fernsehen über den Stand seiner Beratungen äußern. Er führt seit gestern Gespräche mit den Fraktionen in der Nationalversammlung über den Haushalt für das kommende Jahr und die Zusammensetzung der Regierung. Der rechtspopulistische Rassemblement National und die linkspopulistische La France Insoumise lehnten Verhandlungen ab. Der Rassemblement National fordert Neuwahlen oder einen Rücktritt von Präsident Macron. La France Insoumise beantragte beim Präsidium der Nationalversammlung Macrons Amtsenthebung, blieb damit aber erfolglos. Zuletzt hatte mit dem ehemaligen Premierminister Philippe auch ein bisheriger Weggefährte Macrons einen Rückzug des Präsidenten ins Gespräch gebracht.

