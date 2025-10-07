Regierungskrise

Der zurückgetretene Premierminister Lecornu (Harry Nakos / AP / dpa / Harry Nakos)

Nach Gesprächen mit mehreren Parteien kam er mit den beiden Vorsitzenden der Parlamentskammern zusammen. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge traf Lecornu die Präsidentin der Nationalversammlung, Braun-Pivet, und den Senats-Präsidenten Larcher, in getrennten Terminen.

Über den Inhalt der Gespräche wurde nichts bekannt. Allerdings schreibt die französische Verfassung vor, dass beide Kammern eingebunden werden müssen, falls die Nationalversammlung aufgelöst werden soll.

Lecornu war gestern nach nur vier Wochen zurückgetreten. Hintergrund war ein Streit mit Innenminister Retailleau über die Besetzung einer künftigen Regierung. Präsident Macron hatte Lecornu anschließend ungeachtet dessen Demission gebeten, bis morgen Abend mit den Parteien weiterzuverhandeln.

