Missbrauchsvorwürfe
Fristlose Kündigungen am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart

Im Zuge der Missbrauchsvorwürfe am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart hat der Schwäbische Turnerbund weitere Konsequenzen gezogen und einem ehemaligen Trainer und einer früheren Trainerin im Januar fristlos gekündigt. Das bestätigte Vereinsgeschäftsführer Ranke dem SWR.

    Der Eingang des Kunst-Turn-Forums in Stuttgart.
    Kunst-Turn-Forum Stuttgart (dpa / Bernd Weißbrod)
    Den beiden Beschuldigten war ursprünglich bereits vor einem Jahr ordentlich gekündigt worden. Das Arbeitsgericht Stuttgart erklärte die Kündigungen jedoch Ende 2025 für unwirksam. Ranke betonte, neue Erkenntnisse durch Gespräche mit betroffenen Athletinnen, Trainern und Eltern belasteten die Trainer weiter. Er sei daher optimistisch, dass die Kündigungen in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Bestand hätten.
    Zu Beginn des vergangenen Jahres waren Missbrauchsvorwürfe von Athletinnen gegenüber Trainerinnen und Trainern an den Stützpunkten in Stuttgart und auch in Mannheim aufgekommen. Seit Monaten laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen mutmaßlicher körperlicher und seelischer Gewalt. Inzwischen wird auch gegen Funktionäre des Deutschen Turner-Bundes ermittelt.
