Kunst-Turn-Forum Stuttgart (dpa / Bernd Weißbrod)

Den beiden Beschuldigten war ursprünglich bereits vor einem Jahr ordentlich gekündigt worden. Das Arbeitsgericht Stuttgart erklärte die Kündigungen jedoch Ende 2025 für unwirksam. Ranke betonte, neue Erkenntnisse durch Gespräche mit betroffenen Athletinnen, Trainern und Eltern belasteten die Trainer weiter. Er sei daher optimistisch, dass die Kündigungen in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Bestand hätten.

Zu Beginn des vergangenen Jahres waren Missbrauchsvorwürfe von Athletinnen gegenüber Trainerinnen und Trainern an den Stützpunkten in Stuttgart und auch in Mannheim aufgekommen. Seit Monaten laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen mutmaßlicher körperlicher und seelischer Gewalt. Inzwischen wird auch gegen Funktionäre des Deutschen Turner-Bundes ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.