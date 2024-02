Gründer der DDR-Band City

Der Gitarrist der Band City, Fritz Puppel, auf der Abschiedstour "City - 50 Jahre - die letzte Tour" in der Berliner Mercedes-Benz Arena (picture alliance / SULUPRESS.DE / Dirk Pagels / SULUPRESS.DE)

"Uns fehlen die Worte und wir sind fassungslos, verlieren wir doch unseren über fünf Jahrzehnte langen Freund und Mitstreiter", sagte Krahl. Puppel habe die Band 50 Jahre lang durch Höhen und Tiefen geführt, bis zum Abschiedskonzert am 30. Dezember 2022, sagte Krahl.

Puppel hatte die Band 1972 zusammen mit dem Schlagzeuger Klaus Selmke in Ost-Berlin gegründet. City hatte nicht nur viele Fans in der DDR, sondern auch im Ausland - etwa durch den Hit "Am Fenster". Einige Jahre nach dem Mauerfall setzte sich der Erfolg der Berliner fort. In der Bandgeschichte gab es unterschiedliche Besetzungen, doch Puppel war immer dabei - fünf Jahrzehnte lang. Ende 2022 hatte sich City von der Bühne verabschiedet.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.