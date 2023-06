Frontex gibt an, die griechische Küstenwache habe ein Hilfsangebot kurz vor dem Bootsunglück ignoriert. (Uncredited/Hellenic Coast Guard/dpa)

Frontex erklärte, man habe den griechischen Behörden am Tag vor dem Unglück zusätzliche Luftunterstützung angeboten, aber keine Antwort erhalten. Die griechische Küstenwache hatte später betont, die Bootsbesatzung habe mehrfach Hilfe abgelehnt. Der überladene Fischerkutter war in der Nacht zum 14. Juni vor der griechischen Küste gekentert. An Bord sollen mehrere hundert Migranten gewesen sein. 104 Menschen wurden nach offiziellen Angaben gerettet.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.