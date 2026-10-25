Migration
Frontex soll zentrale "EU-Abschiebeagentur" werden

EU-Migrationskommissar Brunner will Frontex zur zentralen Abschiebeagentur machen. Das sagte er der "Welt am Sonntag". Man setze die europäische Migrationswende konsequent fort.

    Vier deutsche Beamte der Bundespolizei im Frontex-Einsatz gehen an der türkisch-bulgarischen "Grünen Grenze" in Swilengrad entlang. Neben ihnen sind hohe Zäune mit NATO-Draht.
    Deutsche Beamte der Bundespolizei im Frontex-Einsatz an der türkisch-bulgarischen "Grünen Grenze" in Swilengrad (Soeren Stache/dpa)
    Die EU-Kommission werde am Dienstag einen Gesetzesvorschlag präsentieren, um Frontex breiter und stärker aufzustellen.
    Es solle ein "Abschiebe-Koordinationszentrum" in Europa entstehen, bei dem Frontex eine zentrale Rolle spielen werde, so Brunner.
    Die Zahl der Rückführungen in der EU sei im laufenden Jahr deutlich gestiegen, fügte er hinzu - auch wenn dies noch nicht genug sei. In den ersten zehn Monaten sei fast jeder dritte abgelehnte Asylbewerber aus der EU in sein Heimatland oder ein anderes Drittland abgeschoben worden. Im vergleichbaren Zeitraum 2025 sei es nur jeder fünfte gewesen.
    Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.