Deutsche Beamte der Bundespolizei im Frontex-Einsatz an der türkisch-bulgarischen "Grünen Grenze" in Swilengrad (Soeren Stache/dpa)

Die EU-Kommission werde am Dienstag einen Gesetzesvorschlag präsentieren, um Frontex breiter und stärker aufzustellen.

Es solle ein "Abschiebe-Koordinationszentrum" in Europa entstehen, bei dem Frontex eine zentrale Rolle spielen werde, so Brunner.

Die Zahl der Rückführungen in der EU sei im laufenden Jahr deutlich gestiegen, fügte er hinzu - auch wenn dies noch nicht genug sei. In den ersten zehn Monaten sei fast jeder dritte abgelehnte Asylbewerber aus der EU in sein Heimatland oder ein anderes Drittland abgeschoben worden. Im vergleichbaren Zeitraum 2025 sei es nur jeder fünfte gewesen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.