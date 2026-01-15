Migration
Frontex: Zahl der irregulären Grenzübertritte 2025 gesunken

Die Zahl der registrierten irregulären Grenzübertritte in die Europäische Union ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel zurückgegangen.

    Ein Weg führt auf der polnischen Seite des Zauns an der Grenze zu Belarus entlang.
    Die Zahl der gesetzwidrigen Grenzübertritte in die EU ist zurückgegangen. (picture alliance / dpa / Ansgar Haase)
    Das geht aus Zahlen hervor, die die EU-Grenzschutzbehörde Frontex mit Sitz in Warschau vorgelegt hat. Knapp 178.000 Versuche registrierte die Behörde im vergangenen Jahr. Das ist der niedrigste Wert seit 2021.
    Frontex bewertete den Rückgang in seinem Bericht als "bemerkenswerte Entwicklung". Die Situation an den Außengrenzen der EU bleibe aber ungewiss.
    Die meistgenutzte Migrationsroute in die EU bleibt der zentrale Mittelmeerraum, auf den 2025 ein knappes Drittel aller irregulären Grenzübertritte entfielen.
