Julie Bishop (dpa-Bildfunk / AAP / Sam Mooy)

Sie tritt die Nachfolge der im Juni 2023 zurückgetretenen bisherigen Sondergesandten Heyzer an, wie das Büro von UNO-Generalsekretär Guterres in New York mitteilte.

In Myanmar hatte sich das Militär im Februar 2021 an die Macht geputscht und die Regierung von De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gestürzt. Seitdem werden Proteste gewaltsam unterdrückt. In einigen Teilen des südostasiatischen Landes kämpfen auch ethnische Minderheiten gegen die Armee. Nach UNO-Angaben gibt es rund 2,8 Millionen Vertriebene.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.