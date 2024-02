Claudia Sheinbaum will bei der Präsidentschaftswahl in Mexiko antreten. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Eyepix / ABACA)

Die Wahlbehörde nahm ihre Anmeldung an. Sheinbaum war von der Regierungspartei Morena bereits im September in einem Auswahlverfahren nominiert worden. Sie ist eine Vertraute des amtierenden Präsidenten López Obrador, der nicht noch einmal kandidieren darf. Gegen Sheinbaum tritt die Oppositionskandidatin Gálvez an. Die Präsidentschaftswahl in Mexiko ist für den 2. Juni angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.