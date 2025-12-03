Frühere EU-Chefdiplomatin Mogherini ist wieder frei. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Wie die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg mitteilte, wurden alle drei gestern Festgenommenen nach einer Vernehmung durch die belgische Polizei wieder freigelassen. Es bestehe keine Fluchtgefahr, hieß es zur Begründung,

Zuvor seien sie über die gegen sie erhobenen Vorwürfe informiert worden, und zwar Beschaffungsbetrug, Korruption, Interessenkonflikte und die Verletzung der beruflichen Schweigepflicht.

Nach ihrem Auscheiden als EU-Außenbeauftragte 2019 hatte Mogherini die Leitung der Elite-Universität College of Europe in Brügge übernommen. Den Angaben zufolge besteht der Verdacht geheimer Absprachen über einen von der EU geförderten Studiengang.

