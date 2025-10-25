Die thailändische Königin Sirikit (picture alliance / AP Photo)

Die frühere Monarchin sei im Alter von 93 Jahren gestorben, teilte das Königshaus in Bangkok in einer offiziellen Erklärung mit. Der Hof kündigte eine Beerdigung mit den höchsten königlichen Ehren an und rief eine einjährige Trauerzeit aus. Sirikit wurde in ihrer Heimat immer noch als Königin verehrt, obwohl sie seit dem Tod ihres Mannes Bhumibol im Jahr 2016 und der Krönung ihres Sohnes Maha Vajiralongkorn streng genommen die Königsmutter war. Lange gehörten Bhumibol und Sirikit zu den wichtigsten Figuren der internationalen Aristokratie. Modemagazine feierten die Monarchin als Stilikone.

