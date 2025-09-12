Staatschef Ram Chandra Poudel und die neue Interimsregierungschefin Sushila Karki (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Sunil Sharma)

Die ehemalige Richterin am Obersten Gerichtshof, Sushila Karki, legte am Abend den Amtseid ab, teilte ein Sprecher des Präsidialamts in der Hauptstadt Kathmandu mit. Damit steht erstmals eine Frau an der Spitze der Regierung des Himalaya-Staates.

Karkis Vorgänger Oli war am Dienstag angesichts des gewaltsamen Vorgehens der Polizei gegen die Demonstranten zurückgetreten. Auslöser der Proteste, die am Montag begonnen hatten, war die vorübergehende Blockade von Onlinenetzwerken durch die Regierung. Es kam auch zu Brandanschlägen auf Geschäfte und tätlichen Übergriffen auf Politiker. Mindestens 50 Menschen kamen um Leben.

