80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung

Erwartet werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs. Auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz reisen nach Polen. Im Mittelpunkt der Zeremonie sollen die Auschwitz-Überlebenden stehen. Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen das Vernichtungslager befreit.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, sagte im Deutschlandfunk , Juden seien in Deutschland zunehmend wieder antisemitischen Übergriffen ausgesetzt. Diese Entwicklung habe sich nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verstärkt. Sie äußerte sich zudem besorgt über das Erstarken der AfD, die die Demokratie in Deutschland von innen angreife.