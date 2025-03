Entwicklungshilfe

Der frühere Wirtschaftsminister Altmaier (CDU) gehört zu den Unterzeichnern des Appells. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Wer bei der Entwicklung spare, schwäche nicht nur internationale Partnerschaften, sondern auch den Werten und Interessen Deutschlands, heißt es in dem Papier, aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Zu den Unterzeichnern gehören demnach etwa Ex-Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, der frühere Entwicklungsminister Müller , CSU, Ex-Außenminister Gabriel die frühere Entwicklungsministerin Wieczorek-Zeul, beide SPD.

In den Koalitionsgesprächen streiten Union und SPD über die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit. Die Union will das Ministerium ins Auswärtige Amt integrieren, die SPD will es stärken. Viele Hilfsorganisationen und die Kirchen lehnen Pläne für die Abschaffung des Ministerium und Mittelkürzungen ab und weisen unter anderem auf die Gefahr für viele Menschenleben im Globalen Süden hin.

