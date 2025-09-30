Gaza-Krieg

Der frühere Botschafter Israels in Deutschland, Shimon Stein (Archivbild vom Oktober 2023). (IMAGO / Future Image / IMAGO / Thomas Bartilla)

Er rechne nicht damit, dass die Hamas der Vereinbarung zustimmen werde, sagte Stein im Deutschlandfunk. Die Organisation werde über den Vermittler Katar auf Korrekturen drängen. Stein kritisierte, dass die Hamas im Vorfeld des Treffens von US-Präsident Trump mit Israels Ministerpräsident Netanjahu in Washington nicht einbezogen wurde. Trump habe es eilig gehabt, eine Friedensvereinbarung vorzustellen. Netanjahu sei gezwungen gewesen, zuzustimmen, meinte Stein.

