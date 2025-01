Nach Drohungen von Trump

Der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) (imago / Rolf Poss / Rolf Poss)

Er sagte dem Nachrichtenportal "The Pioneer", Europa müsse sich angesichts der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump nach neuen Bündnispartnern umsehen.

Kanada sei strategisch und wirtschaftlich ein enorm wichtiges Land und in vielen Dingen europäischer als manche EU-Mitgliedstaaten. Dass Kanada geografisch nicht in Europa liege, sei zwar ein Hindernis für einen Beitritt. Hierfür ließen sich aber Lösungen finden.

Gabriel betonte, unter Trump hätten sich die USA gänzlich aus der globalen Ordnung verabschiedet. Für Deutschland und Europa sei das nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance.

