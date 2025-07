Hermann Gröhe soll DRK-Präsident werden. (Christoph Soeder/dpa)

Wie die Organisation mitteilte, wird sich der 64-Jährige bei der Bundesversammlung Ende November in Berlin zur Wahl stellen. Der

CDU-Politiker war von 2013 bis 2018 Gesundheitsminister. Gröhe gehört unter anderem der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland an und war früher auch Mitglied des EKD-Rates.

