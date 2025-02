Jürgen Schmude, Politiker und ehemaliger Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) (imago images)

Wie der rheinische Präses Latzel mitteilte, starb er gestern im Alter von 88 Jahren. Schmude stand von 1985 bis 2003 an der Spitze des evangelischen Kirchenparlaments. In den 70er und 80er-Jahren gehörte Schmude der Bundesregierung an, unter anderem als Bildungs-, Innen- und Justizminister.

