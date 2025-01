Wolfgang "Teddy" de Beer war in Dortmund ein Publikumsliebling (Thomas Eisenhuth / dpa-Zentralbild)

Der gebürtige Dinslakener de Beer wechselte 1986 vom MSV Duisburg nach Dortmund, wo er bis 2001 als Spieler unter Vertrag stand und 217 Pflichtspiele für den BVB absolvierte. Im Anschluss an seine aktive Laufbahn war de Beer Torwarttrainer der Borussia, ehe er 2018 in die Fanbetreuung wechselte. De Beer gewann mit Dortmund in seinen verschiedenen Funktionen 16 Titel, beim DFB-Pokalsieg 1989 stand er im Endspiel in Berlin im Tor.

"Teddy war einer der Guten", schrieb der BVB in einem emotionalen Nachruf , "auf dem Platz, aber vor allem auch abseits des grünen Rasens. Ein Mann zum Anfassen. Zutiefst geerdet. Jemand, den man immer um sich haben wollte."

