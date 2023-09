Früherer "Dire Straits"-Gitarrist Jack Sonni gestorben

Jack Sonni bei einem Konzert mit den ehemaligen Mitgliedern der "Dire Straits" in Rio de Janeiro im Mai 2023. (IMAGO / Fotoarena / IMAGO / Lorando Labbe)

Das gaben seine ehemaligen Bandmitglieder auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt. Jack Sonni startete seine Rockkarriere in den 1970er Jahren in New York und lernte dort auch David und Mark Knopfler kennen - die Gründungsmitglieder der "Dire Straits". Er spielte als Gitarrist im wohl bekanntesten Album der "Dire Straits", "Brothers In Arms" mit. 1985 verließ Sonni die Gruppe, weil er eine Solokarriere anstrebte. Er blieb als Musiker lange aktiv, meist aber nur noch im Hintergrund anderer Musiker und Bands.

