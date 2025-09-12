Evangelische Kirche
Früherer EKD-Ratsvorsitzender Manfred Kock gestorben

Der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Manfred Kock, ist tot.

    Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland Manfred Kock.
    Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland Manfred Kock wurde 88 Jahre alt. (imago / epd)
    Er starb im Alter von 88 Jahren. Kock war von 1997 bis 2003 EKD-Ratsvorsitzender und Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Wichtige Themen seiner Amtszeit waren neben dem ökumenischen Dialog die Medizin- und Bioethik sowie die Zuwanderung und der Wandel des Sozialstaates. Für seine Verdienste erhielt Kock unter anderem das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband und den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen.
    Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.