Evangelische Kirche

Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland Manfred Kock wurde 88 Jahre alt. (imago / epd)

Er starb im Alter von 88 Jahren. Kock war von 1997 bis 2003 EKD-Ratsvorsitzender und Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Wichtige Themen seiner Amtszeit waren neben dem ökumenischen Dialog die Medizin- und Bioethik sowie die Zuwanderung und der Wandel des Sozialstaates. Für seine Verdienste erhielt Kock unter anderem das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband und den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen.

