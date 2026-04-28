Der Ex-FBI-Chef Comey plädiert vor Gericht auf nicht schuldig. (AP / Andrew Harnik)

Das melden mehrere US-Medien, darunter CNN und Fox News. Grund soll dieses Mal ein Beitrag Comeys in den Sozialen Medien sein. Offizielle Vertreter sahen darin eine Drohung gegen US-Präsident Trump.

Comey war bereits im September wegen Falschaussage und Behinderung des Kongresses angeklagt worden. Ein US-Bundesgericht hatte die Anklage jedoch abgewiesen, nachdem es feststellte, dass die anklageführende Staatsanwältin nicht rechtmäßig ernannt worden war.

Erst Anfang des Monats hatte Trump Justizministerin Bondi entlassen, weil diese seiner Ansicht nach nicht entschieden genug gegen politische Gegner vorging.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.