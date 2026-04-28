Der Ex-FBI-Chef Comey plädierte vor Gericht auf nicht schuldig. (AP / Andrew Harnik)

Der amtierende Justizminister Blanche teilte in Washington mit, Comey werde vorgeworfen, eine Morddrohung gegen Präsident Trump verbreitet zu haben. Comey hatte im Mai 2025 ein Bild mit Muscheln hochgeladen, die die Zahlen 86 und 47 zeigten. Trump, der der 47. Präsident der USA ist, sowie seine Unterstützer interpretierten dies als Aufruf zur Gewalt. Comey bestritt die Vorwürfe und löschte den Post.

Der frühere FBI-Direktor war bereits im September wegen Falschaussage und Behinderung des Kongresses angeklagt worden. Ein US-Bundesgericht hatte die Anklage jedoch abgewiesen, nachdem es feststellte, dass die anklageführende Staatsanwältin nicht rechtmäßig ernannt worden war.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.