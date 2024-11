Nach WM-Aus 2018

Der ehemalige Fußball-Bundestrainer Joachim Löw (Archivbild) (Tom Weller / dpa / Tom Weller)

"Nach so einer Geschichte hätte ich sagen müssen, ich mache den Weg frei. Jetzt müssen neue Impulse her, ein paar neue Ideen, ein neuer Trainer. Das wäre sicherlich besser gewesen", erläuterte der heute 64-Jährige. In den Jahren davor hatte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unter Löw stets mindestens das Halbfinale bei Europa- und Weltmeisterschaften erreicht. Die Krönung war der WM-Titel 2014 in Brasilien.

Löw führte Deutschland noch zur Europameisterschaft 2021, die wegen der Corona-Pandemie ein Jahr später stattfand. Er schied mit seinem Team im Achtelfinale gegen England aus. Erst anschließend folgte das Ende auf der DFB-Trainerbank - nach rund 15 Jahren.

