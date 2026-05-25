Schottland

Peter Murrell mit seiner früheren Ehefrau Nicola Sturgeon in London (Archivbild) (Kirsty O'connor/PA Wire/dpa)

Der Ehemann der früheren Parteivorsitzenden und schottischen Ministerpräsidentin Sturgeon bekannte sich vor einem Gericht in Edinburgh schuldig. Mit dem Geld habe Murrell ein Wohnmobil und zwei Autos gekauft. Es geht um umgerechnet rund 460.000 Euro. Dem Bericht zufolge bleibt er vorerst in Untersuchungshaft. Das Urteil soll Ende Juni verkündet werden.

Murrell war 2023 kurz vor seiner ersten Verhaftung als Geschäftsführer der Partei zurückgetreten. Zwei Jahre später hatte Sturgeon die Trennung von Murrell öffentlich gemacht. Auch sie war zwischenzeitlich festgenommen worden. Die Ermittlungen gegen sie wurden eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.