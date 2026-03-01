Der frühere Botschafter Israels in Deutschland, Shimon Stein (Archivbild). (IMAGO / Future Image / IMAGO / Thomas Bartilla)

Dies habe man bereits mit der US-israelischen Angriffswelle auf den Iran im Juni des vergangenen Jahres erreichen wolle. Stein betonte, für Israel stellten besonders die iranischen Raketenstellungen eine "ganz schwierige" Bedrohung da. Die Iraner hätten ihr Arsenal in den vergangenen Monaten wieder neu aufgebaut. "Das gilt es für Israel, wieder zu zerstören".

Mit Blick auf das iranische Atomprogramm erklärte der frühere Botschafter, niemand habe genaue Kenntnisse. Aber es gebe Zeichen, dass das Regime in Teheran am Wiederaufbau des Nuklearprogramms arbeite.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.