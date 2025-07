Nahost

Früherer israelischer Botschafter Stein: "Netanjahus Politik ist gescheitert" - Militäreinsatz im Gazastreifen "ohne Strategie"

Der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Stein, hat Israels Ministerpräsident Netanjahu eine gescheiterte Politik vorgeworfen. Es gebe keine Strategie, gerade was den Militäreinsatz im Gazastreifen angeht, sagte Stein in Deutschland.