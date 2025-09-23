Dies teilte der kroatische Tennisverband mit. Als Spieler siegte der aus dem damaligen Jugoslawien stammende Pilic unter anderem zusammen mit dem Franzosen Pierre Barthés bei der Doppelkonkurrenz der US Open im Jahr 1970. Als Trainer gewann der Kroate den Davis-Cup mit dem deutschen Team um Boris Becker dreimal in den Jahren 1988, 1989 und 1993, außerdem 2005 mit der kroatischen Mannschaft und im Jahr 2010 mit dem serbischen Team.
