Europäische Union

Der frühere EU-Kommissionspräsident Jacques Delors ist im Alter von 98 Jahren gestorben. (picture alliance / dpa - Thomas Padilla)

Delors' Tochter Martine Aubry sagte der Nachrichtenagentur AFP, ihr Vater sei in seinem Haus in Paris im Schlaf gestorben. Frankreichs Staatspräsident Macron würdigte Delors als "unerschöpflichen Architekten Europas". Der Präsident des Europäischen Rates, Michel, erklärte, Delors sei in die Geschichte eingegangen.

Der sozialistische Politiker wurde am 20. Juli 1925 in Paris geboren. Von 1981 bis 1984 war Delors Wirtschafts- und Finanzminister unter Präsident Mitterrand, bevor er 1985 nach Brüssel ging. An der Spitze der EU-Kommission setzte er sich maßgeblich dafür ein, die Idee der europäischen Integration wiederzubeleben und voranzutreiben. Als seine Verdienste gelten die Schaffung des EU-Binnenmarkts, die Unterzeichnung des Schengener Abkommens und der Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), die zur Einführung des Euro führte.

In Frankreich verzichtete Delors 1995 auf die Präsidentschaftskandidatur der Sozialisten, obwohl er als aussichtsreichster Bewerber gegolten hatte. Als die Berliner Mauer fiel, teilte er die Bedenken des damaligen französischen Präsidenten Mitterand gegen eine Wiedervereinigung Deutschlands nicht.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.